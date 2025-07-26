مواصفات وأسعار سيارات تويوتا كورولا هايبرد 2026

كشفت تويوتا، عن مواصفات وأسعار سيارتها كورولا سيدان وكورولا هايبرد 2026، والتى تبدأ من 22725 دولارًا أمريكيًا للفئة الأساسية LE.



سيارات تويوتا كورولا هايبرد 2026 والسيدان، مزودة بمجموعة عدادات رقمية جديدة مقاس 7.0 بوصات، والتي كانت تُقدم سابقًا فقط في طراز XSE 2025. وبالحديث عن ذلك، سيحافظ هذا الطراز على مكانته في القمة بفضل شاشة عرض كبيرة مقاس 12.3 بوصة، والتي ستكون اختيارية في طراز SE..

وتأتي كورولا هايبرد 2026 مع زيادة طفيفة في سعرها للعام القادم، يبدأ سعر طراز LE الآن من ٢٤,٥٧٥ دولارًا قبل الوصول، وهو أغلى بـ ٧٥٠ دولارًا من نظيره لعام ٢٠٢٥.

تُثير هذه الزيادة الكبيرة في سعر السيارة الهجينة بعض الحيرة، نظرًا لأنها تستفيد من نفس التحسينات التي لا تتجاوز ٤٠٠ دولار في طراز البنزين، ولكن أقل من ٢٥ ألف دولار لسيارة سيدان هجينة جيدة وفعالة لا يزال يبدو لنا صفقة جيدة.

زودت تويوتا كورولا سيدان المدمجة بمحركها رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر هو المحرك الوحيد المتوفر، وهو متصل حصريًا بناقل حركة متغير باستمرار بعشر نسب تروس محددة مسبقًا، لن تفوز قوة 169 حصانًا وعزم دوران 151 رطل-قدم في أي سباقات تسارع، لكنها أعلى من قوة 150 حصانًا لسيارة هوندا سيفيك الأساسية.



تحقق كورولا غير الهجينة معدل استهلاك وقود مذهل يبلغ 32 ميلًا لكل جالون داخل المدينة، و41 ميلًا لكل جالون على الطريق السريع، و35 ميلًا لكل جالون مجتمعة في طراز LE الأساسي، مع أنك ستضطر للتضحية بالأناقة لأن هذا الطراز يأتي فقط بعجلات وأغطية عجلات فولاذية مقاس 16 بوصة.

تتوفر كورولا هايبرد 2026 بفئات LE وSE وXLE، حيث تتميز الفئتان الأولى والثانية بنظام تويوتا المميز للدفع الرباعي الكهربائي. وكما هو الحال في النسخة غير الهجينة، ستحصل فئتا LE وSE على لوحة عدادات قياس 7.0 بوصة، بينما ستحصل فئة XLE على لوحة عدادات قياس 12.3 بوصة.

تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر مزود بناقل حركة كهربائي متغير باستمرار – مع أو بدون المحور الكهربائي الخلفي لنظام الدفع الرباعي، تبلغ قوة النظام مجتمعةً 138 حصانًا.

و تتميز السيارة باقتصادية عالية في استهلاك الوقود. اختر فئتي LE أو XLE، وكلاهما مزود بعجلات قياس 16 بوصة، وستستمتع باستهلاك 50 ميلًا للغالون مجتمعةً.

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