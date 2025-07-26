بعد تجديد الثقة، من هو اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام؟

حركة تنقلات الشرطة 2025، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وجاء في القرار تجديد الثقة فى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير للأمن العام.

تجديد الثقة فى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير للأمن العام

ويعد أبو عمرة واحدا من القيادات الأمنية البارزة داخل جهاز الشرطة، إذ يتمتع بمسيرة مهنية حافلة بدأها من قلب العاصمة القاهرة، ومر بمحطات ميدانية هامة أهلته لتولي واحد من أخطر وأهم الملفات الأمنية في الوزارة.

ولد اللواء محمود أبو عمرة في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتخرج في كلية الشرطة، حيث التحق منذ بداياته بالعمل في مباحث القاهرة، وشغل عدة مواقع داخل أقسام شرطة مصر القديمة وروض الفرج، ما منحه خبرات متنوعة في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة.

تجديد الثقة فى اللواء محمود أبو عمرة

وبرز اسمه في العمل الجنائي عقب توليه رئاسة مباحث قسم قصر النيل، وهو أحد أكثر الأقسام حساسيةً في قلب العاصمة، لما له من خصوصية في ملف الأمن العام والأنشطة غير المشروعة.

تميز أبو عمرة بالكفاءة والانضباط، وهو ما دفع الوزارة للاستعانة به في مهام متعددة خلال السنوات الماضية، إلى أن تولى لاحقًا مسئولية عدد من قطاعات الأمن بالمحافظات، كان أبرزها قيادته لمديرية أمن الإسكندرية، حيث حقق فيها نتائج أمنية إيجابية في ملفات كبرى مثل مكافحة الجريمة المنظمة وضبط الخارجين عن القانون.

ويأتي تعيينه في منصب مساعد الوزير للأمن العام تتويجًا لمسيرته الطويلة، وثقة كبيرة من القيادة الأمنية في شخصه، لما يحظى به من سجل مشرف في الأداء الميداني والقيادي.



كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل الجهاز الأمني.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

• تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.

• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا وصولًا لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.



• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسي والوظيفي.

تنقلات وترقيات حركة الشرطة 2025



• لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.



• لواء / شريف رؤوف زكى عبد الرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن.

• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.



• لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.



• لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.



• لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.



• لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

• لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.



• لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.



• لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.



• لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى.



• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.



• لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب.



• لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.

• لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.



• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية.



• لواء / أسامة نصر جلال عبد المولى – مدير أمن الغربية.



• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية.



• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية.

• لواء / سامح محمد عادل عبدالرؤوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.



• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.



• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا.



• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.



• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.

• لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.



• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.



• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر.



• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد.

• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.

تطوير شامل للقطاعات الخدمية وتعزيز التواصل الجماهيري

في سياق متصل، تُولي الحركة اهتمامًا كبيرًا بتدعيم القطاعات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر من الضباط، لرفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين، ومواصلة العمل على تيسير الإجراءات الأمنية والخدمية بشكل سريع وعصري.

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية

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