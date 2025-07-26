خالد الغندور يعود لقناة المحور ابتداء من السبت المقبل

يعود الإعلامي الرياضي وكابتن نادي الزمالك سابقا خالد الغندور لشاشة قناة المحور.

ويقدم الغندور برنامج “ستاد المحور” مرة أخرى ابتداء من يوم السبت المقبل بعد فترة غياب، ويناقش البرنامج مختلف القضايا على الساحة الرياضية.



خالد الغندور

خالد الغندور أحد القادة التاريخيين لنادي الزمالك، حقق العديد والعديد من الألقاب بالقميص الأبيض في حقبة التسعينيات، وبعد اعتزاله كرة القدم اتجه للعمل الإعلامي، وقدم العديد من البرامج الرياضية الشهيرة على قنوات: دريم، والمحور، وأون سبورتس، وغيرها من المحطات.

ويقدم الغندور أيضا برنامجا إذاعيا على إذاعة “أون سبورت” ويعد أحد أشهر مقدمي البرامج الرياضية من لاعبي كرة القدم السابقين.

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