السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

حجز سائق لاتهامه بالتحرش بطالبة في التجمع

حجز متهم
حجز متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز سائق أحد تطبيقات النقل الذكي، علي خلفية مقطع فيديو انتشر لفتاة تستغيث، متضررة من تعرضها لمراسلات خادشة وتهديد وابتزاز من قِبل السائق، وذلك بعد انتهاء رحلتها عبر التطبيق، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

وتقدمت طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ببلاغ رسمي بتاريخ 19 يوليو الجاري، أفادت فيه بأنها تلقت رسائل خادشة للحياء من السائق عبر هاتفها عقب انتهاء رحلتها، وحين تجاهلت التواصل معه، أقدم على تهديدها وابتزازها بصور مفبركة.

 


ومن خلال جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة كما ورد في بلاغ المجني عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع التحفظ على المركبة.

 

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