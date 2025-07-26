الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة وهذا موعد انكسارها

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، مؤكدًا أن ذروتها ستكون خلال الـ48 ساعة المقبلة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة وهذه منطقة سقوط الأمطار

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن درجات الحرارة ستصل إلى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن بعض المناطق، مثل مثلث حلايب وشلاتين، قد تشهد سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

انكسار الموجة شديدة الحرارة الأربعاء المقبل

وأضاف أن المواطنين سيشعرون بانكسار في درجات الحرارة بدءًا من الأربعاء المقبل، حيث تتراجع إلى ما بين 35 و36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مطالبًا المواطنين باتباع إجراءات الحماية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كبيرة من المياه لتفادي تأثيرات الإجهاد الحراري.



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