الكشف عن تفاصيل رسالة تحذيرية من علي صالح لصدام حسين قبل غزو العراق

قال وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي، خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه قبل حرب العراق تسلم رسالة من الرئيس عبد الله صالح رئيس اليمن حينها ليسلمها إلى الرئيس العراقي صدام حسين.

وأوضح القربي أن هذه الرسالة كانت في عام 2003، وكانت بمثابة رسالة تحذيرية من الرئيس اليمني لنظيره العراقي صدام حسين.

تفاصيل رسالة صالح لصدام

كانت الرسالة تهدف لإقناع صدام حسين بتجنب تعريض العراق للعدوان الأمريكي.

وقال القربي: وكنت أنا آخر من ذهب إلى العراق يحمل رسالة إلى صدام حسين من الرئيس عبد الله، قبل نحو شهر ونصف الشهر أو شهرين من العدوان، لأبلغه بهذه الرسالة؛ والتي جاء نصها: "يجب أن تحافظ على العراق وعلى إنجازاتك في العراق، وتجنبه العدوان".

وأضاف: وعندما سلمتها للرئيس صدام حسين، جاء رده كالتالي: أولًا الشكر للرئيس صالح ودعمه وحرصه على العراق، ولكن قال إن هذه معركة كرامة الأمة، وعلينا أن ندفع الثمن دفاعًا عن كرامة الأمة، والرسالة إلى الرئيس صالح أنه يتمنى عليه أن يحافظ هو على الوحدة اليمنية.

وأوضح: وكانت الرسالة تحثه أيضا علي أن يلبي مطالب الأمم المتحدة التي تتبناها أمريكا طبعًا.

وتابع: لكن ما رأيته علي الرئيس صدام هو أنه لم يبد استعدادًا لهذا، وكان يرى أن قبول العراق بالمطالب الأمريكية في ذلك الوقت ذلك مساسًا بكرامة الأمة.

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