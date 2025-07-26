الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكشف عن تفاصيل رسالة تحذيرية من علي صالح لصدام حسين قبل غزو العراق

وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني السابق، فيتو

قال وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي، خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه  قبل حرب العراق  تسلم رسالة من الرئيس عبد الله صالح رئيس اليمن حينها ليسلمها إلى الرئيس العراقي صدام حسين.

وأوضح القربي أن هذه الرسالة كانت في عام 2003، وكانت بمثابة رسالة تحذيرية من الرئيس اليمني لنظيره العراقي صدام حسين.

 

تفاصيل رسالة صالح لصدام

كانت الرسالة تهدف لإقناع صدام حسين بتجنب تعريض العراق للعدوان الأمريكي. 

وقال القربي: وكنت أنا آخر من ذهب إلى العراق يحمل رسالة إلى صدام حسين من الرئيس عبد الله، قبل نحو شهر ونصف الشهر أو شهرين من العدوان، لأبلغه بهذه الرسالة؛ والتي جاء نصها: "يجب أن تحافظ على العراق وعلى إنجازاتك في العراق، وتجنبه العدوان".

وأضاف: وعندما سلمتها للرئيس صدام حسين، جاء رده كالتالي: أولًا الشكر للرئيس صالح ودعمه وحرصه على العراق، ولكن قال إن هذه معركة كرامة الأمة، وعلينا أن ندفع الثمن دفاعًا عن كرامة الأمة، والرسالة إلى الرئيس صالح أنه يتمنى عليه أن يحافظ هو على الوحدة اليمنية.

وأوضح: وكانت الرسالة تحثه أيضا علي أن  يلبي مطالب الأمم المتحدة التي تتبناها أمريكا طبعًا.

وتابع: لكن ما رأيته علي الرئيس صدام هو أنه  لم يبد استعدادًا لهذا، وكان يرى أن قبول العراق بالمطالب الأمريكية في ذلك الوقت ذلك مساسًا بكرامة الأمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفغانستان الجامعة العربية الرئيس صدام حسين الشرق الأوسط رئيس العراق رئيس اليمن

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

عاش هنا صدام حسين.. لافتة تثير الجدل وسط القاهرة.. جهاز التنسيق الحضاري يكشف فترة مجهولة عن حياة الرئيس العراقي الأسبق.. وكمال الشناوي ومحسن سرحان ورشدي أباظة «أبرز السكان» (فيديو وصور)

قانون الحشد الشعبي في العراق.. البرلمان ينهي تعديل المشروع.. مخاوف من خلق كيان موازٍ للقوات المسلحة.. بنود جديدة تثير قلق واشنطن بشأن التوقيت.. توقعات بفرض عقوبات أمريكية على الهيئة

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

إشادة من الرئيس وتجديد ثقة من الوزير، معلومات عن اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

خدمات

المزيد

مواصفات سيارات رينو كليو الجديدة 2026

تنسيق الجامعات 2025، كليات متاحة لطلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

مواصفات وأسعار سيارات تويوتا كورولا هايبرد 2026

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 26/7/2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالتعرض لخسارة مالية كبيرة

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads