عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

حركة تنقلات الشرطة 2025، كشف مصدر، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل الجهاز الأمني.

حركة وزارة الداخلية 2025



وأضاف المصدر أن الحركة شملت تعيين ونقل كل من:

لواء عاطف خالد مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.

لواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية للأمن العام .

لواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة

لواء ياسر الحديدي مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط

وتعيين اللواء محمد مجدي أبوشميلة مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بدلا من اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالمعاش



تطوير شامل للقطاعات الخدمية وتعزيز التواصل الجماهيري

في سياق متصل، تُولي الحركة اهتمامًا كبيرًا بتدعيم القطاعات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر من الضباط، لرفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين، ومواصلة العمل على تيسير الإجراءات الأمنية والخدمية بشكل سريع وعصري.

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن الداخلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتطوير منظومة العمل الأمني والخدمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.