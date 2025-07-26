السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

حركة تنقلات الداخلية،
حركة تنقلات الداخلية، فيتو

حركة تنقلات الشرطة 2025، كشف مصدر، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل الجهاز الأمني.

 

حركة وزارة الداخلية 2025


وأضاف المصدر أن الحركة شملت تعيين ونقل كل من:

لواء عاطف خالد مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.

لواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية للأمن العام . 

لواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة

لواء ياسر الحديدي مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط

وتعيين اللواء محمد مجدي أبوشميلة مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بدلا من اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالمعاش
 

 

تطوير شامل للقطاعات الخدمية وتعزيز التواصل الجماهيري

 في سياق متصل، تُولي الحركة اهتمامًا كبيرًا بتدعيم القطاعات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر من الضباط، لرفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين، ومواصلة العمل على تيسير الإجراءات الأمنية والخدمية بشكل سريع وعصري.

<strong>الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية</strong>
الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية

 واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن الداخلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتطوير منظومة العمل الأمني والخدمي.  

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