شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

حركة تنقلات الشرطة 2025 كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تفاصيل جزئية في حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، والتي شملت تصعيد عدد من القيادات الأمنية إلى مناصب قيادية جديدة، مع الإبقاء على بعض القيادات في مواقعها، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز الأداء الأمني بمختلف المحافظات، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الحركة خلال بعد قليل.

تعيينات جديدة في حركة ضباط الشرطة

بحسب ما أكدته المصادر، جاءت أبرز التغييرات كالتالي:

لواء عاطف خالد مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.

لواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة

لواء ياسر الحديدي مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط

وتعيين اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بدلا من اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالمعاش

تعيين اللواء إبراهيم ملك في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار.

تصعيد اللواء محمد أبو الليل من مدير أمن أسوان إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

اللواء إبراهيم الرملي مدير كلية الشرطة.

كما شملت الحركة تغيير عدد كبير من مديري الأمن وهم:

لواء محمد مجدي شميلة ـ مدير أمن الجيزة

لواء أشرف جاب الله – مدير أمن القليوبية

لواء أسامة نصر ـ مدير أمن الغربية

لواء علاء الدين عامر – مدير أمن المنوفية

لواء رشاد فاروق – مدير أمن الإسكندرية

لواء حاتم حسن– مدير أمن المنيا

لواء عصام هلال – مدير أمن الدقهلية

لواء عبدالله عصر – مدير أمن أسوان

لواء محمد حامد – مدير أمن قنا

لواء أيمن الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر

لواء محمد الجمسى – مدير أمن بورسعيد





تجديد الثقة بالعاصمة

كما لفتت المصادر إلى أنه تم تجديد الثقة في مدير أمن القاهرة، مع تصعيد اللواء أشرف جاب الله إلى منصب حكمدار القاهرة دعمًا لمنظومة العمل الأمني في العاصمة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن سياسة وزارة الداخلية في الدفع بقيادات شابة وكوادر مدربة لتولي المناصب القيادية، بما يضمن استمرار تطوير الأداء الأمني وتلبية متطلبات المرحلة الحالية.



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