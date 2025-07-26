رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة

شدد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، على ضرورة أن تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات برا لإنهاء المجاعة والوضع المأساوي في غزة.

تعاون بريطاني أردني لإيصال المساعدات لغزة

وتابع: نعمل مع الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة.



وأضاف نسرع بشكل عاجل جهود إجلاء أطفال يحتاجون لرعاية طبية حرجة إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

وكانت أعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم السبت، عن سقوط 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 23 من طالبي المساعدات.

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشار مجمع ناصر الطبي إلي ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي خان يونس بقطاع غزة إلى 8 شهداء

وبدورها نقلت شبكة “سي إن إن”عن شهادات أطباء في غزة، أن الأطباء يعانون اكتئابا وعدم قدرة على التركيز وفقدانا للذاكرة.

كما أن الأطباء انهاروا من الجوع وسقط اثنان منهم خلال عمليات جراحية هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت 57 شهيدا و512 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت 29 شهيدا وأكثر من 165 مصابا من طالبي المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و733 شهيدا و144 ألفا و477 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم السبت إن مستشفيات غزة وثقت استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان بسبب الجوع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، أن 127 شهيدا بينهم 85 طفلا في قطاع غزة بسبب الجوع وسوء التغذية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 25 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 13 من طالبي المساعدات.

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