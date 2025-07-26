السبت 26 يوليو 2025
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أخبار مصر

الحكومة تكشف مخططها المستقبلي للعلمين الجديدة

العلمين الجديدة،
العلمين الجديدة، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معرض "أتيكو" للصناعات الخشبية والإلكترونية بمدينة العلمين الجديدة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار بعد إعلان تخفيضات تصل إلى 50% على عدد من المنتجات الإلكترونية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الصناعة المحلية.

 

رئيس الوزراء يشهد نماذج الصناعة الوطنية المتطورة

ولفت إلي أنه خلال جولته في المعرض، تفقد رئيس الوزراء المنتجات المعروضة، والتي تعكس جودة عالية وتنوعًا في الإنتاج المحلي، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لمساعي زيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية، وبخاصة في مجالات الإلكترونيات والمفروشات الخشبية.

 

 العلمين الجديدة.. مدينة للحياة لا للسياحة فقط

 وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن مدينة العلمين الجديدة ليست مجرد مدينة سياحية، بل مجتمع عمراني متكامل، يحتوي على كافة المرافق والخدمات، وتسعى الحكومة لتيسير الانتقال والمعيشة بها من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة وتدعيم البنية التحتية والخدمية بشكل كامل.

دعم الصناعة الوطنية في صميم أولويات الدولة

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه المعارض داخل المدن الجديدة يدعم رؤية الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل دعم القيادة السياسية لتشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية.

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معرض العربية للتصنيع العربية للتصنيع الحكومة العلمين الجديدة مجلس الوزراء

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