تزامنا مع زيادة حركة التشغيل، النشار في زيارة مفاجئة لمطاري العلمين ومرسى مطروح

قام الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، بزيارة مفاجئة إلى كل من مطار العلمين الدولي ومطار مرسى مطروح الدولي، لمتابعة التشغيل الفعلي وتفقد مرافق العمل والخدمات المقدمة للركاب.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على المتابعة الميدانية لسير العمل والاطمئنان على جاهزية المطارات خلال موسم الصيف.

جاءت الزيارة استجابة لتوجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وضمن خطة الشركة لرفع كفاءة المطارات التابعة في ظل تنامي حركة السفر، خاصة بالمناطق السياحية الحيوية على ساحل البحر المتوسط.

وخلال جولته التفقدية، تفقد النشار صالات السفر والوصول ومنطقة السيور والجوازات، بالإضافة إلى مواقع خدمات الركاب والخدمات الأرضية، ووجه برفع درجات الإستعداد وتشديد إجراءات المتابعة المستمرة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة للمسافرين، ويلبي متطلبات الزيادة المتوقعة في حركة التشغيل خلال موسم الذروة.

وأكد النشار أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والجاهزية الفنية، ومتابعة الأداء ميدانيا لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات طارئة.

كما أثنى على الجهود المبذولة من العاملين في المطارين، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل والتنسيق بين جميع الجهات، في ظل استقبال مطارات الساحل الشمالي المزيد من الرحلات الدولية القادمة من دول الخليج وأوروبا.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة من المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لدعم جهود تطوير ورفع كفاءة المطارات، وتحسين تجربة السفر وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.

ويُعد كل من مطاري العلمين ومرسى مطروح من أهم المطارات الموسمية التي تشهد تزايدا ملحوظا في حركة التشغيل خلال فصل الصيف، لدورهما الحيوي في دعم حركة السياحة الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي، والتي أصبحت إحدى أهم المقاصد السياحية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

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