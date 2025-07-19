جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال عنصر في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، انه قضى على عنصر من قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل عنصر من قوة الرضوان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: إنه استهدف عنصرا من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، وقتله.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العنصر كان متورطا في جهود "إعادة بناء" مواقع البنية التحتية القتالية لحزب الله في منطقة الخيام، جنوب لبنان.

وادعى أن أنشطة العنصر تشكل "انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يُشكل على إسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في يحمر الشقيف قضاء النبطية، جنوبي لبنان.

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