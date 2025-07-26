السبت 26 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أرملة شوقي حجاب تحكي عن آخر لحظات في حياة زوجها

شوقي حجاب، فيتو
شوقي حجاب، فيتو

قالت نهلة ياسين، أرملة الشاعر الراحل شوقي حجاب، إن اليوم يصادف الذكرى السنوية لوفاة زوجها، ويوافق أيضا يوم عيد ميلادها، مضيفة: كان دايمًا يحب يحتفل بعيد ميلادي حتى لما كان تعبان، وكان يقول عيد ميلاد نهلة قرب.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عز الدين، أن الشاعر شوقي حجاب كان محبًا للناس، وأن محبة الجمهور له باقية. 

 

إحياء الذكرى السنوية

وتابعت أن الكثير من محبي الشاعر الراحل لا يستطيعون زيارة منزله لأنهم لا يتحملون رؤية مكانه خاليا، وأنها قررت هذا العام إحياء الذكرى السنوية الثانية لوفاته في المنزل، في حين سيتم الاحتفال بعيد ميلاده يوم ٧ أغسطس في بيت السحيمي، وسيقام نشاط ثقافي آخر تكريمًا له في دار الأوبرا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وصرحت نهلة ياسين أرملة الشاعر شوقي حجاب بأنها بصدد إنشاء جمعية محبي الشاعر شوقي حجاب لتخليد أعماله ونشر تراثه بين الأجيال الجديدة. 

 

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