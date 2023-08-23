بعد تكريم اسمه بمهرجان القلعة 2023، ومضات من نور في مسيرة الراحل شوقي حجاب

قررت وزارة الثقافة المصرية تكريم اسم الشاعر والفنان القدير شوقي حجاب الذي غيبه الموت عن عالمنا فى 26 يوليو عن عُمر ناهز الـ 77 عاما، ويقام حفل التكريم يوم الجمعة المقبلة الموافق 25 أغسطس الجاري بقلعة صلاح الدين الأيوبي ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء الــ 31.

ويأتي هذا القرار عقب رحيله تكريما لما قدمه من مزيج فريد من الفنون إذ إنه إلى جانب كونه ‏واحدًا من أهم رواد كتابة الشعر بالعامية المصرية ورائدًا من رواد الكتابة للطفل خاض تجربة طويلة فى الإخراج إلى ‏جانب مشاركاته الفنية المتعددة.

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إسهامات فنية لا تُنسى لـ شوقي حجاب

فمن منا يستطيع أن ينسى إبداعاته كـ بقلظ، كوكى كاك، وبابا حبيبى وغيرها الكثير من الأعمال الفنية ‏الراسخة فى عقولنا إلى اليوم.

وكان شوقى حجاب تحدث فى حوار سابق له مع “فيتو” وقال إن بداياته الحقيقية كانت فى عمر الـ19 عامًا، وأضاف: يحيى الطاهر عبد الله هو أول من اصطحبنى إلى طريق برامج الأطفال ‏بالتليفزيون..وأحببت اللعبة فعلى مدى 55 عامًا اقتحمت عالم الطفل فى مصر والوطن العربى، وقدمت الكثير من الأعمال الدرامية ‏والغنائية والبرامج بصفتى شاعرًا فضلًا عن عدد من الشخصيات التى عملت لاقت استحسانًا عند الكبار والصغار كــ (دقدق، ‏وأرنوب، ودبدوب، وكوكى كاك، وبقلظ، وكوكو، وغيرها من الشخصيات) هذا غير نحو 1000 أغنية 80% منها كان موجهًا ‏للأطفال لتعليمه وتربيتهم على النهج السليم..

مهرجان القلعة 2023

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى

وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.

بالإضافة إلى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.