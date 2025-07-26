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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 26- 7- 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر  أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم السبت، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

402 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

351 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

301 ريالات  للبيع.

الأسعار العالمية فى البورصة 

 

ظهرت العديد من الأسباب التي دعمت تراجع الذهب عالميا، والتي يأتي في مقدمتها تحسن المفاوضات التجارية، وهذا نتيجة التفاؤل حيال تمديد الموعد النهائي للتفاوض بين الصين والولايات المتحدة حتى 12 أغسطس، مما عزز ثقة المستثمرين في الأسواق الخطرة، بجانب تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث أدت صفقات التجارة الأمريكية مع اليابان والاتحاد الأوروبي إلى انخفاض الطلب على الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ولم تقف أسباب التراجع عند هذا الحد فقط، ولكن هناك عمليات جني الأرباح التي ركز عليها المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، مما جعلتهم يقومون ببيع الأصول وجني الأرباح من المعدن الأصفر بعد ارتفاعه بنسبة 24.8% منذ بداية 2025، بجانب توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، حيث توقع المستثمرون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع احتمالية خفضها في سبتمبر، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحمل الذهب.  

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