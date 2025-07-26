أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 26- 7- 2025

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم السبت، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

402 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

351 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

301 ريالات للبيع.

الأسعار العالمية فى البورصة

ظهرت العديد من الأسباب التي دعمت تراجع الذهب عالميا، والتي يأتي في مقدمتها تحسن المفاوضات التجارية، وهذا نتيجة التفاؤل حيال تمديد الموعد النهائي للتفاوض بين الصين والولايات المتحدة حتى 12 أغسطس، مما عزز ثقة المستثمرين في الأسواق الخطرة، بجانب تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث أدت صفقات التجارة الأمريكية مع اليابان والاتحاد الأوروبي إلى انخفاض الطلب على الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ولم تقف أسباب التراجع عند هذا الحد فقط، ولكن هناك عمليات جني الأرباح التي ركز عليها المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، مما جعلتهم يقومون ببيع الأصول وجني الأرباح من المعدن الأصفر بعد ارتفاعه بنسبة 24.8% منذ بداية 2025، بجانب توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، حيث توقع المستثمرون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع احتمالية خفضها في سبتمبر، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحمل الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.