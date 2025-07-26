محافظ الدقهلية: زيارة وزير الإسكان تسفر عن 8 قرارات هامة لصالح المواطن الدقهلاوي

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن زيارة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمحافظة، حملت 8 قرارات هامة وإيجابية لصالح المواطن الدقهلاوي.

تحقيق نتائج هامة في ملف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأسفرت هذه القرارات عن تحقيق نتائج هامة في ملف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بعد تفقد عدد من المشروعات الجارية وأخرى في مراحلها النهائية تمهيدًا لتشغيلها، وتم خلالها اتخاذ عدد من القرارات الهامة لصالح المواطن الدقهلاوي.

تغيير شبكة الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو خلال أسبوع

وأكد محافظ الدقهلية أنه تم تكليف الشركة المنفذة "مركز الدراسات والتصميمات العمرانية" بعرض دراسة تغيير شبكة الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو خلال أسبوع تمهيدا، للبدء في تنفيذها كحل عاجل لتلك المشكلة، كما أكد على البدء الفوري في تنفيذ محطة مياه ميت فارس بالخطة الاستثمارية الحالية 2026/2025 للقضاء على مشكلة انقطاع وضعف المياه بكافة المناطق التي تخدمها تلك المحطة وكذلك البدء في محطة تمي الأمديد.

تحديد موعد تشغيل محطتي بلقاس (ابو عرصة) ونبروه

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد موعد تشغيل محطتي بلقاس (ابو عرصة) ونبروه وتشغيلهم التجريبي 15/8 المقبل والتشغيل النهائي 1/9/2025 كحد أقصى، كما تم إسناد أعمال شبكة مياه الشرب بمنطقتي ابن زيد والزعفران لشركة ايبكو المنفذة لشبكة الصرف الصحي في الوقت الحالي تزامنا مع تنفيذها الأعمال وتمويل الهيئة القومية.

دعم المحافظة بعدد كاف من سيارات وخزانات المياه

كذلك أشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم دعم المحافظة بعدد كاف من سيارات وخزانات المياه للدفع بها للمناطق التي تعاني من انقطاع المياه والواقعة في أطراف الشبكات لتشغيلها على مدار اليوم لمد المواطنين في تلك المناطق بمياه الشرب اللازمة بالإضافة إلى سيارات المياه بالمحافظة لحين الانتهاء من فترة الضغوط على الشبكة خلال الصيف وتنفيذ الحلول الجذرية للمشكلة.

البدء الفوري في تنفيذ أعمال محطة الصرف

كما جرى التأكيد على الشركة المشرفة على الأعمال بالمنطقة الصناعية"مركز الدراسات والتصميمات العمرانية" بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال محطة الصرف في ضوء توافر التمويل اللازم لمعالجة كافة الظواهر السلبية للبيئة وتأثير تلك المصانع على المناطق المتاخمة لها والتي تتأثر بالمخرجات السلبية للمصانع مع تنفيذ التوصيات القياسية اللازمة.

سرعة الانتهاء من رفع كفاءة محطة مياه ميت غمر

كذلك أكد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة محطة مياه ميت غمر لدعم المناطق المتأثرة ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي وشبكاتها لمواجهة كافة المشاكل والشكاوي من سوء حالة شبكات بعض القرى ودراسة إمكانية ربط شبكة الصرف بالمنطقة الاستثمارية على الشبكة الرئيسية بعد مشاركة المنطقة في تمويل عملية رفع الكفاءة وتوسعة قدرة المحطة على الاستيعاب، وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد لقاء يجمع بين وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية والتنفيذيين الأسبوع المقبل لتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة.

واختتم محافظ الدقهلية تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الإسكان للانتهاء من كافة المشروعات الجارية، لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المناطق المتضررة، مشيرًا إلى أن انتهاء تلك المشكلات أصبح وشيكًا.

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