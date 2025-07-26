سميرة عبد العزيز: قضيت عمري في خدمة الفن وتكريم القومي للمسرح تتويج لمسيرتي (فيديو)

أقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة لتكريم الفنانة سميرة عبد العزيز إحدى أبرز المكرمات خلال دورة 2025، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

ندوة تكريم سميرة عبد العزيز

وفي بداية حديثها، عبرت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح، مشيرة إلى أنها عاشقة للفن والمسرح منذ صغرها ولا تنتظر منهما أي شيء.

حب المسرح والفن

وتابعت: “لم أكتفِ بالجامعة.. وبعدها دخلت معهد الفنون المسرحية حبي للمسرح وتقديري له جعلني أدرسه حتى أوديه بشكل جيد.. وكان زملائي خلال دراستي بالمعهد زعلانين مني لأني كنت مجتهدة وبطلع الأولى عليهم”.

وأردفت: "عمري كله قضيته بين برامج إذاعية ومسرحيات تركيبتي كدا.. ربنا خلقني بحب الفن والمسرح والإذاعة.. وفي نهاية عمري سعيدة انني أشعر بهذا الإحساس والحب والتكريم العظيم ألف شكر للمهرجان".

التعاون مع كبار المخرجين

وعن تعاونها مع كبار المخرجين في المسرح والدراما أوضحت سميرة عبد العزيز قائلة: "كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم نفذت تعليماتهم.. انا تبع ما المخرج يوجهني بسمع كلامه.. احيانا بكون معترضة على اللي بيقوله بس في الاخر بسمع كلامه لانه هو المسؤول عن العمل فأنا مطيعة جدا وبنفذ اللي هما عايزينه عشان يشعروا بقيمتهم".

لقب أم العظماء

وعن لقب أم العظماء تحدثت سميرة عبد العزيز قائلة: "كان من حظي أني عملت دور أم لشخصيات كتير جدا لذلك سموني أم العظماء لأني عملت دور أم الإمام الشعراوي وأم الإمام الترمذي وأم الإمام أبو حنيفة.. كذلك أم كوكب الشرق أم كلثوم وأم عبد الوهاب على المسرح.. للحقيقة قدمت أدوار أم لناس عظماء بجد".

وتابعت: "كل دور كنت باخده كنت بحاول أخليه مختلف عن اللي قبله.. دي ثقافتي واجتهادي اني معملش كل الأدوار زي بعض وإلا هبقى صورة متكررة".

دور الأب في مسيرة سميرة عبد العزيز

وعن دور والدها في حياتها أردفت: "والدي كان حريص اننا نتعلم صح وكان بيجيب لنا كتب نقراها ويسألني بعد ما اخلص الكتاب استفدت ايه منه.. أختي التانية كانت غاوية فن وأذنها موسيقية.. كان يجيبها يقولها سمعيلي أم كلثوم قالت ايه.. عشان هي كانت ودنها موسيقية".

وأضافت: "عشان كدا حرص على التحاقها بمعهد الموسيقي.. واحترم رغبتها في أنها تتعلم فن الموسيقى وطلعت أستاذة في كلية التربية الموسيقية".

واختتمت قائلة: "أبويا كان مهتم بيا جدا انا واختي دي لأننا كنا بنحب الفن.. بعد ما خلصت دراستي قالي لازم تدرسي في معهد الفنون المسرحية عشان لما ابقى ممثلة ميبقاش ناقصني حاجة عن زمايلي".

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