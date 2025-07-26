انتشال جثتي طفلتين غرقتا في نهر النيل بوسط البلد

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، جثتى طفلتين لقيتا مصرعهما غرقا، أثناء لهوهما على ضفاف نهر النيل فى منطقة قصر النيل بوسط القاهرة، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

غرق طفلتين في النيل بقصر النيل

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق طفلتين أثناء لهوهما على ضفاف نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

البحث عن طفلتين غرقتا بنهر النيل

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق طفلتين بنهر النيل بقصر النيل للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



انتشال جثتي طفلتين بقصر النيل

وبإجراء التحريات تبين أن الضحيتين هما شمس 15 سنة، وجنة 9 سنوات، وكانتا برفقة فتاتين أخرتين على حافة النهر، عندما انزلقت أقدامهما وسقطا في المياه، حيث جرفتهما التيارات القوية، ما أسفر عن غرقهما، وتمكن القوات الإنقاذ من انتشال جثتي الطفلتين، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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