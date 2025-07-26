تشارك سيارات رينو كليو الجديدة 2026، الجيل السادس من خلال فعاليات معرض ميونيخ للسيارات المقرر انعقاده خلال شهر سبتمبر القادم في ألمانيا من 9 إلى 14 سبتمبر.



مواصفات سيارات رينو كليو الجديدة 2026



وتحتفظ سيارة رينو كليو الجديدة بمحرك البنزين في هذا الطراز الجديد، حيث تُؤكد رينو التزامها بقطاع محركات الاحتراق الداخلي وقد تأثر هذا القطاع من سوق السيارات الصغيرة,وبينما تتوفر سيارة كليو الحالية بنسخة TCe تعمل بالبنزين فقط، من المتوقع أن يتحول الطراز الجديد إلى نظام هجين فقط لمنافسة MG3، وتويوتا ياريس الهجينة فقط، ومنافسة كليو القديمة، فوكسهول كورسا، التي حصلت مؤخرًا على نظام هجين لأول مرة.



ومع التحوّل المُحتمل نحو أنظمة الدفع الهجينة فقط، لا يوجد ضمان لطرح سيارة كليو الجديدة في أسواق مثل المملكة المتحدة، نظرًا لقانون المركبات الكهربائية عديمة الانبعاثات (ZEV) وبحلول موعد وصول السيارة المتوقع في أوائل عام ٢٠٢٦، لن يتبقى لها سوى عامين تقريبًا في المملكة المتحدة قبل أن يُلزم القانون بتغطية ٥٢٪ من مبيعات كل شركة مصنعة بالسيارات الكهربائية بالكامل.

ويتم دمج مقبض الباب الخلفي في العمود C ليبدو كطراز رياضي بثلاثة أبواب. وفي الخلف، يوجد زجاج أمامي أنيق يعلوه جناح سقفي لمظهر أكثر ديناميكية.

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