حيثيات تأييد معاقبة سكرتير مدينة بالإسماعيلية حرر محضرًا كاذبًا

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، دائرة التأديب، حيثيات حكمها بتأييد حكم المحكمة التأديبية الصادر ضد سكرتير مدينة، بمجازاته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه، لما نسب إليه من الخروج على الواجب الوظيفي، بتحرير محضر مخالف يتضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا على الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت براءتهم من المخالفات المنسوبة لهم.

وأقامت المحكمة قضاءها في الحكم الصادر بالنسبة لبراءة عدد من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي، وهم من المحال السادس حتى العاشر، نسب إليهم من مخالفة تأسيسًا علي أنهم جميعًا من العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية وأن اختصاصاتهم الوظيفية قاصرة علي القرى التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي التي ليست من بينها قرى القصاصين الجديدة والحسمية القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الواقعة بها مساحات التعدي الخاصة بالمواطنين سالفي الذكر.

ومن ثم فإنهم لا يعدو بحسب تخصصاتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لأداء أعمالهم مسئولين عن المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام والتي يسأل عنها فقط أعضاء لجنة الإزالة ذوي الاختصاص من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديد والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة.

واستندت المحكمة، في الحكم، أن ما ذكرته النيابة الإدارية في طعنها فمردودً عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين في جميع جزئياته للرد علي كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالًا الحجج التي كونت منها عقيدتها في حكمها الصادر، كما أن المحكمة لها أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك.

ونسبت إليهم النيابة الإدارية، أنهم عام ٢٠١٥، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيسًا علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتًا يقينيًا بما يمثل في حقهم خروجًا علي مقتضي الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبيًا عنها.

وحمل الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع.

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