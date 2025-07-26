رئيس برلمانية التجمع: الأمة العربية في أمس الحاجة لمشروع ثورة يوليو النهضوي

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع ثورة يوليو التحرري النهضوي، سيظل حاضرا رغم مرور عقود على قيام الثورة، بفضل إنجازاتها وأفكارها العابرة للقارات، مؤكدا أن الأمة العربية في أمس الحاجة لمشروع يوليو النهضوي في ظل موقف عربي متأزم ومجازر الصهيونية متكررة بحق شعوب عربية.

دعم حركات التحرر

وأضاف في كلمته خلال لقاء يوليو الفكري الثالث تحت عنوان "ثورة يوليو.. نداء الحاضر والمستقبل"، بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، أن الثورة قدمت الدعم لحركات التحرر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأطلقت نداء تحرر لكل شعوب العالم، وحققت الكثير من النتائج مثل قانون الإصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس والوحدة العربية بين مصر وسوريا.

شهدت اللقاء الفكري الثالث لشهر يوليو "ثورة يوليو.. نداء الحاضر والمستقبل"، بنقابة الصحفيين مشاركة واسعة من نخبة من المفكرين والسياسيين والباحثين من مصر وعدد من الدول العربية.

ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

يأتي اللقاء في إطار إحياء الذكرى التاريخية لثورة 23 يوليو، وتأكيدًا على ما تمثله من رمزية قومية ومجتمعية عميقة، واستحضارًا لقيمها الراسخة في العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والوحدة العربية.

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