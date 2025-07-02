عاطف مغاوري: مجلس النواب تعامل مع مشروع الإيجار القديم كإملاءات على البرلمان

قال عاطف مغاوري عضو مجلس النواب والقيادي بحزب التجمع إن قانون الإيجار القديم قمة الظلم، لافتا إلى أن مجلس النواب تعامل مع مشروع الحكومة كإملاءات على البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"فيتو": إنه حتى بعد النسخة الأولى والنسخة الثانية التى أقرت اليوم كاملة فى ظل خطوة الحكومة وفى ظل تناقض مجلس النواب فى مواقفه بحيث انه خلال ٤٨ ساعة من الأمس لليوم اتخذ ثلاثة مواقف متناقضة مع بعضها البعض.

وتابع مغاورى، أن قانون الإيجار القديم ظلم للمستأجرين لأن الحديث عن مظلومية المالك قلنا قبل ذلك أن حكم المحكمة الدستورية وتحديد القيمة الإيجارية لأن ثباتها غير دستورى.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك

كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

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