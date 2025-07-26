الرئيس اليمني الأسبق: الحرب على غزة تجسيد حي للمأساة الفلسطينية الممتدة لعقود

أكد علي ناصر محمد، الرئيس اليمني الأسبق، أن الكيان المحتل حول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للعيش بسبب الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تحدث على مرأى ومسمع العالم في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي.



معاناة الشعب الفلسطيني

ووصف في كلمته خلال مشاركته في اللقاء الفكري الثالث لثورة يوليو، تحت عنوان "ثورة يوليو.. نداء الحاضر والمستقبل"، وذلك برعاية مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة والمؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات، بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “تجسيد حي للمأساة الفلسطينية الممتدة لعقود”، مشيرًا إلى أن جذور هذه المأساة تعود لما قبل ثورة يوليو 1952.





موقف مصر من قطاع غزة

وأشاد علي ناصر بالمواقف التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحرب على غزة، واصفًا إياها بـ”المواقف الوطنية والشجاعة”، مؤكدًا أن السيسي أثبت حرصه على دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.



حركة الضباط الأحرار

وفي حديثه عن ثورة يوليو، قال إنها كانت استجابة شجاعة من الضباط الأحرار لتطلعات الجماهير المصرية، وحققت إنجازات كبيرة، أبرزها توسيع الرقعة الزراعية، ورفع معدلات التعليم، وتقديم خطاب قومي تحرري ألهم الشعوب العربية في نضالها ضد الاستعمار، وعلى رأسها اليمن.



الدعم المصري لليمن

وأشار إلى أن الدعم المصري لليمن خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان حاسمًا في نيل جنوب اليمن استقلاله عن الاستعمار البريطاني عام 1963، لافتًا إلى أن عبدالناصر قال خلال زيارته لتعز عبارته الشهيرة: “الاستعمار البريطاني يجب أن يحمل عصاه ويرحل”، وهي مقولة رسخت حضور المشروع الناصري في وجدان اليمنيين، الذين تلقوا دعمًا مصريًا في مجالات التسليح والتدريب وإقامة المعسكرات حتى تحقق الاستقلال.



مواقف مع الرئيس جمال عبد الناصر

واسترجع علي ناصر ذكرياته حين التقى عبدالناصر وهو شاب صغير برفقة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، حيث دار حديث عميق عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية. كما كشف عن أن اليمن قدم دعمًا استراتيجيًا لمصر خلال حرب أكتوبر 1973 من خلال استضافة قطع بحرية مصرية في ميناء عدن ووقف الملاحة في مضيق باب المندب.



مؤسسة السلام اليمنية

وفي ختام كلمته، تحدث علي ناصر عن مؤسسة السلام اليمنية التي يرأسها، مؤكدًا أن هدفها إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى اليمن. وقال إن المبادرة تسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل حوار يمني شامل يؤدي إلى استعادة الدولة برئيس واحد، وحكومة موحدة، وجيش وطني جامع.

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