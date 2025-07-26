السبت 26 يوليو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من التعرض المباشر للشمس

حالة الطقس
حالة الطقس
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 وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح التي يجب اتخاذها لمواجهة الموجة الحارة، أبرزها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة، والإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة وارتداء غطاء للرأس(قبعة ) فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

طقس اليوم الجمعة، درجات الحرارة تواصل اشتعالها

شديد الحرارة على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  اليوم السبت، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح، يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

ويكون هناك شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى على الطرق السريعة، وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

 

كما كشفت هيئة  الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

 وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى، والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

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