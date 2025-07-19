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حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات احتجاز شخص وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بالبساتين

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف تفاصيل واقعة احتجاز أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بمنطقة البساتين.

احتجاز شخص وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بالبساتين

كانت البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص، طالبه خلاله بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح نجل شقيقه (مندوب بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم حلوان)، مدعيًا أنه محتجز لديه.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على سلاح أبيض وعصا خشبية، كما تم العثور على المجني عليه بصحبتهم، وقد تبين إصابته بسحجات متفرقة بالجسم.

وبمواجهتهم، أقر أحد المتهمين بقيام المجني عليه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي بعد الاتفاق معه على مساعدته في الحصول على قرض من خلال الشركة التي يعمل بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك. وعلى إثر ذلك، اتفق مع باقي المتهمين على استدراجه واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، في محاولة لإجباره وأسرته على إعادة المبلغ المستولى عليه.

وقد أيد باقي المتهمين والمجني عليه ذات الرواية خلال التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة كافة صور الخروج عن القانون والتصدي لجرائم الترويع واحتجاز المواطنين.

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