وزير الاستثمار: ضخ استثمارات ضخمة في البنیة التحتیة خلال العقد الماضي

نظم مجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، بالتنسیق مع المكتب التجاري المصري في طوكیو، إفطار عمل، على شرف المھندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار جھود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان.

وشارك في اللقاء أكثر من ١٢ مسئولا تنفیذیا من مختلف القطاعات الصناعیة بالشركات والھیئات المشاركة، مما عكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادیة الثنائیة، ورغبة الیابان في تعزیز وجودھا الاستثماري في مصر كنقطة ارتكاز نحو أفریقیا.

تعزیز حركة التجارة وزیادة الاستثمارات

واستعرض الوزير المؤشرات الاقتصادیة الخاصة بمصر وفرص الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أنه تم ضخ استثمارات ضخمة في البنیة التحتیة خلال العقد الماضى ساھمت في تعزیز حركة التجارة وزیادة الاستثمارات، مشيرا إلى جھود الدولة الهادفة لتسھیل حركة التجارة وسھولة إنجاز الأعمال ومیكنة الإجراءات.

وألقى كاتسویا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، وجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس كلمات افتتاحية خلال فعاليات المائدة المستديرة.

مشروعات البنیة التحتیة والطاقة المتجددة

وتناول اللقاء إمكانات التعاون بين البلدين فى مشروعات البنیة التحتیة والطاقة المتجددة، وتطویر محطات الریاح والموانئ اللوجستیة في مصر، كما تم استعراض فرص التعاون فى مجالات الآلات والطاقة والغذاء، وبحث فرص تصنیع وتورید المعدات للسوق المصري.

وتناول اللقاء ايضا التعاون في مجالات الھیدروجین الأخضر والمناطق الصناعیة الموجھة للتصدیر، ومجالات الكیماویات والقطاعات الصناعیة والھندسیة، ومشروعات النقل الذكي والتصنیع التخصصي في مصر، إلى جانب مجالات التمویل والاستثمار في البنیة التحتیة.

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