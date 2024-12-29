مدبولي: الحكومة تقدم دعما كاملا لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الاستثمار الصناعي

توطين صناعة السيارات في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)؛ لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، الذي شارك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وياسين منصور، عضو مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية، وعدد من مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية.

مدبولي: شراكة مُثمرة تُحقق توطين صناعة السيارات بنسبة مُكون محلي تتجاوز 45%

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالحضور من مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور"، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُعربًا عن تقديره لهذه الشراكة المُثمرة بين الشركتين المصرية والصينية والتي نتج عنها استثمار مُهم يتمثل في بدء إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.

كما رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، بمحمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" الذي شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مُعربًا عن سعادته بهذه المشاركة المُهمة.

وأكد أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم توطين صناعة السيارات، وتحرص في هذا الإطار على تقديم الحوافز المُمكنة لشركائها المحليين والدوليين.

وأضاف رئيس الوزراء: حريصون على دعم أي توسعات مُستقبلية لهذه الشراكة المُهمة، بما يُسهم في زيادة حصتها الإنتاجية بالسوق المصرية.

خطط مستقبلية لتصنيع سيارات منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في السوق المصرية

بدروه، قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، إن هذا اليوم هو يوم مُهم وتاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية القائمة بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، منذ عام 2018، إذ سيبدأ الشريكان في التصنيع والتجميع المحلي لأول مرة عبر إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تُقدر بـ135 مليون دولار.

واستعرض "منصور" تطور الشراكة بين المجموعة وشركة "سايك موتور" الصينية التي بدأت ببيع السيارة إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع التي تنطلق خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إلى أن الشركة لديها خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية صديقة البيئة في مصر.

وتقدّم محمد منصور بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم وحرصه على توطين صناعة السيارات في مصر، كما توجّه بالشكر للفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وللمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على جهودهما الملحوظة في تسهيل إجراءات الحصول على الأرض والتراخيص اللازمة ومتابعتهما الدؤوبة لسرعة تنفيذ كل ما يتعلق بالمشروع.

وقال "منصور"، في ختام كلمته: "ملتزمون مع الشريك الصيني بتقديم أفضل المنتجات التي تُلائم المستهلك في السوق المحلية بمعايير عالمية، مؤكدًا أن المصنع الجديد للشركة سيكون واحدًا من أفضل مصانع السيارات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط".

بدوره، أعرب ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء، لحرصه على حضوره هذه المناسبة التاريخية الخاصة بتوقيع اتفاقيات بدء التصنيع بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" الصينية.

وأشاد "زاو" بعمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين، مُشيرًا إلى وجود فرص كبيرة ومهمة للشراكة بين البلدين في مختلف البلدين.

واستعرض نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية إمكانات الشركة التي تحظى بها من حيث امتلاكها أكبر مراكز البحث والتطوير في مجال السيارات حول العالم، ووجود منتجاتها في العديد من الأسواق حول العالم.

ولفت "زاو" إلى أن الشراكة بين "سايك موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات" بدأت منذ عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ تعاهد الجانبان على تحقيق انطلاقة قوية في السوق المصرية، ونجحت هذه الشراكة بالفعل في زيادة الحصة السوقية لسيارات إم جي في مبيعات السيارات بالسوق المصرية، مُتوجهًا بالشكر في هذا الصدد لـ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" وجميع فريق العمل بالمجموعة الذي أحرز نجاحًا ملحوظًا على الرغم من كل التحديات التي واجهتنا على مدار الأعوام الماضية بدءًا بتداعيات جائحة "كورونا" ثم التقلبات الجيوسياسية العالمية، وتبعاتها على الأسواق.

توجه نحو تصنيع سيارات الدفع الرباعي والكهربائية الصديقة للبيئة في مصر

وأوضح نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية أنه بموجب اتفاقية الترخيص الفني الحصري الموقعة اليوم سيتم تصنيع سيارات MG5 في مصر، مع وجود خطة توسع مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية.

إنشاء مصنع سيارات جديد في مدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 126 ألف متر مربع

وخلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أن المصنع الجديد سيتم إنشاؤه في مدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 126 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء المصنع في غضون 18 شهرًا، سيتم خلالها تركيب المعدات والتشغيل التجريبي، وستستغرق عملية الإنشاءات 12 شهرًا.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 50 ألف سيارة، مع خطة مستقبلية لزيادتها إلى 100 ألف سيارة، على أن يبدأ الإنتاج من المصنع في الربع الثالث من عام 2026.

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