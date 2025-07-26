"لعنة زيكار" يقدم أولى لياليه بالمهرجان القومي للمسرح على السامر (صور)

شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الجمعة، تقديم أولى ليالي العرض المسرحي "لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض لعنة زيكار

العرض فكرة مريم عبد العزيز، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه في إطار فانتازي يحمل أبعادا إنسانية، داخل قرية يحظر حاكمها الحب.

وشهد حضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الفنان صبري فواز، الفنان ميدو عادل، والمخرج محمد الطايع، ولفيف من النقاد والصحفيين.

وقال المخرج إبراهيم الفقي: إن العرض قدم في قالب غنائي استعراضي، يعتمد على المشاهد الغنائية لإضفاء بساطة ومتعة بصرية، بدلا من المشاهد التمثيلية فقط.

وأضاف أن الأحداث تدور حول ساحر ملعون طرد من عالم الأرض بسبب الحب، ليقرر الانتقام من أهل قرية بأكملها بتحريم الحب ونشر الكراهية، وبمرور الوقت يتزوج الساحر من ساحرة، وينجبان طفلا يدعى "زيكار"، ويهرب به الجد إلى كوخ في الغابة حتى لا يقتله الملعون.

فريق مسرحية لعنة زيكار

"لعنة زيكار" تمثيل: أحمد محمود مصطفى، أحمد البيلي غنام، محمد مصطفى الجوهري، أحمد محمود ياسين، فاطمة أحمد بلتاجي، أميرة حسام محمد، شهد عمرو البشبيشي، عبد الرحمن معتز، أحمد محمد عبد الفضيل، عمرو عادل عبد الهادي، عبد الله عماد، أحمد صبحي فرج، أحمد أشرف شحاتة، خالد علي عبد الله، صبري محمد فوزي، إيمان عبد السلام، مريم أحمد جمعة، روفان ماجد محمد، نورهان عبد العزيز، عهد طاهر، نورهان عوض، ملك صلاح فتحي، محمد السعيد جادو، السيد عبد الحميد، أحمد صبحي جمعة، وهشام محمد.

غناء: محمد محمد حسين، مهند أحمد جاويش، معتصم أحمد جاويش، سليم رامي شهاب، عمر فتحي، عازفون: بهاء علي سالم، مهند علي الجداوي، محمد أحمد جاويش، محمد طارق سراج، أيمن محمد حامد، شهد طارق عبد الفتاح، ودنيا العطافي.

إضاءة محمد عادل، ألحان وتأليف موسيقى علي سالم، ماكياج مديحة أحمد فؤاد، فوتوغرافيا هشام غريب، ديكور واستعراضات وملابس إبراهيم الفقي، مساعد مخرج حنين عز الرجال، ومحمد أسامة جلال، ومخرج منفذ محمد الجوهري، وهشام منصور.

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