المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالكاتب سليم كتشنر (صور)

استضافت إحدى الندوات الكاتب المسرحي سليم كتشنر، أحد أبرز المكرّمين بالدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالكاتب سليم كتشنر

وجاء ذلك بحضور الناقد عبد الكريم الحجراوي، مؤلف كتاب «سليم كتشنر.. راهب المسرح»، وبإدارة د. مسعود شومان، وبمشاركة عدد من النقاد والكتاب من بينهم الناقد أحمد خميس والكاتبة صفاء البيلي.

مسيرة الكاتب سليم كتشنر

واستعاد كتشنر ملامح رحلته في المسرح قائلًا: أنا امتداد لجيل الستينيات، الجيل الذي نشأ على أحلام القومية العربية، وقرأت مبكرًا ليوسف إدريس ونجيب سرور، وعملت على بلورة هوية لمسرح عربي معاصر".

وسرد كتشنر محطات بارزة من مسيرته، مثل تجربة مسرح الشارع "العربة" التي استعان فيها بالحاوي وتفاعل معها الجمهور من الشرفات، لكنها – للأسف – لم يتم استثمار نجاحها، كما تحدث عن عرضه "حق عرب"، الذي رصد من خلاله طقس "الجلسات العرفية" وأسقطها على الخلافات العربية – العربية، ليُعرض لاحقًا في محافظات متعددة، محققًا صدى واسعًا.

وعن تجربته "مربط الفرس"، أشار كتشنر إلى أبرز إشكاليات جيله، مؤكدًا أن ما يواجهه هو غياب التيار المسرحي الواضح الذي يعبّر عن هذا الجيل فكريًا وجماليًا.

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