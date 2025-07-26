كواليس تجديد عقود لاعبي الزمالك.. تأجيل حسم مصير حسام عبد المجيد ومحمد السيد لحين الانتهاء من فترة الانتقالات الصيفية.. ومجلس الأبيض يتبنى سياسة جديدة

قرر نادي الزمالك تأجيل البت في ملف تجديد عقدي الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لحين الانتهاء من فترة الانتقالات الصيفية الجارية ورغم أهمية هذا الملف، فإن إدارة الكرة بالنادي ارتأت أن الأولوية حاليًا هي تدعيم الفريق بصفقات جديدة وتجهيز القائمة النهائية للموسم المقبل، على أن يُعاد فتح ملف التجديد بعد غلق باب القيد الصيفي.

الوضع التعاقدي الحالي للثنائي

وفقًا لما كشفه مصدر داخل القلعة البيضاء، فإن عقد حسام عبد المجيد يتبقى فيه موسمان، بينما ينتهي عقد محمد السيد بنهاية الموسم القادم ورغم هذا الفارق الزمني، فإن إدارة الزمالك تتابع الملف بدقة، وتضعه ضمن جدول أعمالها القريب لتفادي الدخول في “منطقة السماح” – أي آخر ستة أشهر من العقد، والتي تتيح للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا دون الرجوع لإدارة ناديه.

رؤية الإدارة الجديدة: الحسم والوضوح

يتبنى نادي الزمالك حاليًا سياسة واضحة في التعامل مع العقود، تحت قيادة المدير الرياضي جون إدوارد، الذي يسعى لتأمين العناصر الأساسية للفريق ومنع تكرار سيناريوهات مؤلمة عانى منها النادي في السابق، عندما رحل عدد من اللاعبين المهمين دون مقابل بسبب الإهمال في تجديد العقود وترتكز هذه السياسة على عنصرين رئيسيين: الحسم في المفاوضات، ومنع التسويف من جانب اللاعبين أو وكلائهم.

الثقة في رغبة اللاعبين بالبقاء

أكد المصدر أن هناك ثقة كبيرة داخل النادي في رغبة كل من حسام عبد المجيد ومحمد السيد في الاستمرار مع الزمالك، خاصة أن كليهما يمثلان جزءًا من الهيكل الفني للفريق، ومع ذلك، أوضح أن أي مؤشرات على مماطلة أو تردد في التوقيع على عقود التجديد، ستُقابل بإجراءات حازمة من الإدارة، وستُتخذ قرارات مدروسة على المستوى الفني والإداري وفقًا لمصلحة النادي.

أسبوع ما بعد القيد: بدء التفاوض الرسمي

من المنتظر أن يشهد الأسبوع التالي لإغلاق باب القيد الصيفي تحركات رسمية من جانب إدارة الزمالك، حيث سيتم استدعاء الثنائي للاجتماع ومناقشة تفاصيل العقود الجديدة. ويأمل النادي في إنهاء الملف سريعًا قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية، حتى لا تتأثر تركيزات اللاعبين أو الجهاز الفني.

الدروس المستفادة من الماضي

يبدو أن إدارة الزمالك قد تعلمت من دروس الماضي، حيث تسببت أخطاء سابقة في خسارة عدد من اللاعبين مجانًا، ما أثر على الاستقرار الفني للفريق.

ومع السياسات الجديدة التي تتبناها الإدارة، يبدو أن النادي عازم على وضع حد لهذه المشكلات، عبر تنظيم أولوياته بدقة والتعامل مع الملفات التعاقدية بمهنية عالية.

التوازن بين التجديد والتدعيم

في النهاية، يعكس تأجيل ملف التجديد الحالي توازنًا مدروسًا بين تدعيم الصفوف من جهة، والحفاظ على الاستقرار الداخلي من جهة أخرى، فبينما تسعى الإدارة إلى إنهاء صفقات جديدة لتقوية الفريق، فإنها لا تغفل أهمية تجديد عقود اللاعبين الأساسيين، وبانتظار تحركات ما بعد القيد، تبقى الأنظار متجهة إلى كيفية إدارة الزمالك لهذا الملف الحساس الذي قد يؤثر على مستقبل الفريق في المواسم القادمة.

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