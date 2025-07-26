السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

الزمالك يعلن رحيل لاعبه

مهاب ياسر، فيتو
مهاب ياسر، فيتو

أعلن نادي الزمالك، رحيل مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وعدم استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

 

بيان نادي الزمالك

ونشر نادي الزمالك في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: توجيه الشكر لمهاب ياسر على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد الاستقرار على رحيله وعدم استمراره مع الفريق.

 

وأتم مهاب ياسر إجراءات انتقاله لصفوف نادي حرس الحدود خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الساعات الأخيرة.

وتنازل مهاب ياسر عن مستحقاته المتأخرة لدي نادي الزمالك بصورة رسمية، وانتقل اللاعب إلى حرس الحدود في صفقة مجانية، مع وضع بند حصول النادي على 20 % من قيمة بيعه مستقبلًا.

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مهاب ياسر نادي الزمالك نادي حرس الحدود

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