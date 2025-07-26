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«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 15 مليون خدمة طبية مجانية خلال 10 أيام

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 15 مليونا و128 ألفًا و790 خدمة طبية مجانية خلال عشرة أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

 

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أول أمس الخميس 572 ألفًا و218 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 133 ألفًا و611 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 183 ألفًا و931 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 48 ألفًا و13 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 9 آلاف و194 خدمة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدّمت 22 ألفًا و279 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 5 آلاف و77 خدمة، كما قدّمت الحملة 40 ألفًا و119 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبد الغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت ألفين و971 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 58 ألفًا و954 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 5 آلاف و691 خدمة.

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وتابع «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 62 ألفًا و360 مواطنا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

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