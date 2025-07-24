أسعار الخضار اليوم الخميس، انخفاض 5 أصناف منها ورق العنب وقفزة في الليمون والخيار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الخميس

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 20 إلى 28 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 16 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.