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ثقافة وفنون

عرض "رحلة حنظلة" على مسرح ميامي بالمهرجان القومي (صور)

عرض رحلة حنظلة، فيتو
عرض رحلة حنظلة، فيتو

 قدم فريق العرض المسرحي “رحلة حنظلة” مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد. 

عرض رحلة حنظلة 

العرض عن نص “رحلة حنظلة” للكاتب سعد الله ونوس، ومن إخراج مروان محمود. 

 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

 وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

 

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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