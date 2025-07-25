الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

حبس شاب بتهمة الترويج لبيع أسلحة بيضاء على مواقع التواصل بالإسماعيلية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي  تقوم بالترويج لبيع أسلحة بيضاء فى محافظة الإسماعيلية.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات، يتضمن قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وتم العثور بحوزته على (6 قطع سلاح أبيض).

وبمواجهته، أقر بحيازته للأسلحة بقصد الترويج لها عبر الصفحة المشار إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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