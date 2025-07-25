الجمعة 25 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

"روتانا" تطرح تيجوا نفرفش لـ حميد الشاعري على يوتيوب (فيديو)

حميد الشاعري، فيتو
حميد الشاعري، فيتو

طرحت مجموعة روتانا موسيقى أغنية "تيجوا نفرفش" للنجم حميد الشاعري، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية. 

أغنية حميد الشاعري الجديدة 

"تيجوا نفرفش" تعد ثاني أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا، والتي يتناسب لونها مع أجواء إجازة الصيف، وتم تنفيذ الفيديو وطرحه تحت إشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لـ روتانا بالقاهرة.

وتعاون "حميد" في الأغنية مع الشاعرة سارة سعيد، والملحن هيثم نبيل، والموزع زووم. 

وكانت أولى أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا لعام 2025 بعنوان "ده بجد" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها.

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