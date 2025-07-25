ضبط طن مواد غذائية مخالفة للمواصفات وتحرير 182 محضرا في حملات تموينية بالدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والمخابز، وتم خلالها ضبط طن و165 كيلو لحوم وعسل ومكرونة، ومواد غذائية متنوعة، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

رقابة مشددة على الأسواق والمحال والمنافذ

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

حملة مفاجئة بنطاق بندر ومركز المنصورة

وفي هذا السياق، قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة مفاجئة بنطاق بندر ومركز المنصورة، برفقة محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم خلالها ضبط مخالفات بأحد المخابز البلدية ببندر ومركز المنصورة، شملت التصرف في كميات من الدقيق المدعم، إلى جانب إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملات على مدار يومين عن ضبط، 20 كجم لحوم مجمدة مستوردة بدون فواتير، وضبط 175 كيلو لحوم ودجاج ودهون بدون بيانات، وضبط 250 كجم علف بط بدون بيانات، ضبط 40 كجم عسل جلوكوز مجهولة المصدر، ضبط 500 كجم مكرونة بدون بيانات.

تحرير 182 مخالفة

كما أسفرت عن تحرير 182 مخالفة، ففي مجال المخابز 126 مخالفة، تشمل، 60 محضر نقص وزن، 23 محضر تصرف دقيق (595 شيكارة)، 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 3 محاضر عدم نظافة أدوات عجين، 11 محضر عدم وجود سجل، 12 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 8 محاضر مواصفات، محضر تجميع بطاقات (58 بطاقة)، 2 محضر توقف عن الانتاج، محضر تجميع خبز.

في مجال الأسواق تحرير 56 مخالفة

وفي مجال الأسواق تحرير 56 مخالفة، شملت، 27 محضر عدم الاعلان عن الاسعار، 14 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر بدون فواتير، 4 محاضر بدون بيانات، محضر مخالفة قانون حماية المستهلك، 4 محاضر تبديد، محضر سلع مجهولة المصدر، 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي(سجائر).

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