الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

إيران تكشف نتائج مفاوضاتها الأخيرة مع الترويكا الأوروبية

راونجي،فيتو
راونجي،فيتو

كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، اليوم الجمعة، نتائج الاجتماع مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي في إسطنبول، حول الملف النووي.

نتائج الاجتماع الإيراني مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي في إسطنبول

وقال روانجي إن الاجتماع استكمل مشاورات سابقة، وشهد مناقشة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، الذي اعتبره "انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

الوفد الايراني ينتقد مواقف الدول الاوروبية 

وأشار الي انتقاد الوفد الإيراني مواقف الدول الأوروبية من هذه الهجمات، مؤكدا رفض طهران لإعادة فرض العقوبات وآلية التفعيل.

وأوضح روانجي أن وزير الخارجية الإيراني وجه رسالة إلى الأمم المتحدة تفند المزاعم الأوروبية، وقد تم تسجيلها رسميًا.

حق إيران في تخصيب اليورانيوم ضمن معاهدة عدم الانتشار النووي

وشدد أن المفاوضات ركزت كذلك على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ضمن معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة رفع العقوبات سريعا.

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إسرائيل الاتحاد الاوروبي الترويكا الأوروبية الوفد الإيراني إيران تخصيب اليورانيوم

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