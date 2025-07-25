مصدر: اتصالات مكثفة بين القاهرة والدوحة بشأن مفاوضات إسرائيل وحماس

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري قوله إن هناك اتصالات مكثفة بين الوسيطين المصري والقطري، للتشاور بخصوص آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس.

اتصالات مكثفة بين الوسيطين المصري والقطري

وأكد المصدر، أن الطرفين اتفقا على استكمال التفاوض بعد التشاور خلال الأيام القادمة، للانتهاء من نقاط الاختلاف بين الطرفين، مشيرا إلى استمرار تكثيف جهود الوسطاء لاستكمال عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

انسحاب أمريكا من المفاوضات

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة “سي إن إن ” الأمريكية، نقلا عن تامي بروس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قولها: “كان لدينا وقف إطلاق نار مكننا من إدخال مساعدات لكن حماس خرقته”.

وأضافت أنه أمام ترامب وويتكوف العديد من الأدوات والخيارات والشركاء.

كما أشارت إلى أنهم يعملون مع قطر ومصر فهم أذكياء ومهرة وأتوقع تحقيق بعض النجاح.

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