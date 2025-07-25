نتنياهو: ندرس خيارات بديلة لإعادة الأسرى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة أسرانا إلى الوطن بالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين، ويأتي ذلك بعد تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ترامب يتعهد بمواصلة الحرب مع حماس

وفي السياق، ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يرى ضرورة ملاحقة حركة حماس.

أضاف: لقد انسحبنا من مفاوضات غزة، وهذا أمر مؤسف، زاعما أن حماس لم تهتم بإبرام أي صفقة، معلقا: لابد من القضاء على حماس.

وتابع: حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق، ويتعين أن يستمر القتال والقضاء على حماس.

وادعى ترامب بقوله: لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب.

واتهم ترامب حركة حماس بأنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، بل تريد الموت وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.