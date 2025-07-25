الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: ندرس خيارات بديلة لإعادة الأسرى

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة أسرانا إلى الوطن بالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين، ويأتي ذلك بعد تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ترامب يتعهد بمواصلة الحرب مع حماس

وفي السياق، ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يرى ضرورة ملاحقة حركة حماس.

أضاف: لقد انسحبنا من مفاوضات غزة، وهذا أمر مؤسف، زاعما أن حماس لم تهتم بإبرام أي صفقة، معلقا: لابد من القضاء على حماس.

وتابع: حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق، ويتعين أن يستمر القتال والقضاء على حماس.

وادعى ترامب بقوله: لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب.

واتهم ترامب حركة حماس بأنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، بل تريد الموت وذلك حسبما أفادت  تقارير إخبارية.

وتأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير.

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حماس ترامب إسرائيل نتنياهو

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