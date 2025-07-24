مودرن سبورت يتعادل سلبيا مع زد في ختام معسكر الإسكندرية (صور)

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي مودرن سبورت وزد مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد حرس الحدود بالإسكندرية بالتعادل السلبي في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، والمقرر له 8 من أغسطس المقبل.

مودرن سبورت وزد

جاءت المباراة قوية وحماسية وشهدت روح كبيرة وعالية من قبل جميع اللاعبين تحت قيادة مجدي عبد العاطي الفنية.

جاءت الودية في ختام معسكر فريق مودرن سبورت بالإسكندرية على أن يعود الفريق للتدريبات بالقاهرة قبل بداية الموسم الجديد.

صفقات مودرن سبورت الصيفية

وتعاقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس مع ثماني صفقات، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا ومحمد يسري لاعب فريق المنصورة السابق.

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