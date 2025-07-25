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رياضة

زياد السيسي يودع بطولة العالم لسلاح السيف بجورجيا

زياد السيسي، فيتو
زياد السيسي، فيتو

منتخب السلاح، ودع زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني للسلاح، منافسات بطولة العالم لسلاح السيف، المقامة حاليا في جورجيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وخسر زياد السيسي في الدور ربع النهائي أمام لاعب منتخب جورجيا بنتيجة (13-15) ليفشل في التأهل للدور قبل النهائي.

زياد السيسي
زياد السيسي

ووصل زياد السيسي إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على البولندي سيمون هوريتشوك بنتيجة (15-12)، في الدور ثمن النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف، على مستوى الرجال: "زياد السيسي، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وأحمد هشام".

وعلى مستوى السيدات: "ندى حافظ، ونجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم".

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زياد السيسي بطولة العالم لسلاح السيف المنتخب الوطني للسلاح منتخب جورجيا ندي حافظ

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