الجمعة 25 يوليو 2025
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أخبار مصر

تشغيل القطار الثاني لنقل الأشقاء السودانيين إلى أسوان الإثنين القادم

قطار
قطار

تستعد السكة الحديد، لتشغيل القطار الثاني المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

ينطلق الاثنين القادم من محطة مصر القطار الثانى رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الجاري.

على أن يعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

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