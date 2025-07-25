الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي تنشر فيديو توضيحيا لتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق القبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

تنسيق الجامعات 2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويتضمن الفيديو الحالي توضيح كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وناشدت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 

هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطالب اتباعها ليتأكد من أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق كان صحيحة تماما، وهي كالآتي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.
  • الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.
  • قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجلمعات 2025 تنسيق القبول بالجامعات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد طلاب الثانوية العامة وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، منح الجامعة الألمانية الدولية لأوائل المحافظات والبرامج الدراسية

أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، مصروفات جامعة النيل الأهلية 2025/2026 والكليات الجديدة

تنسيق الجامعات 2025، موعد انطلاق المرحلة الأولى.. مؤشرات تنسيق الكليات الحكومية 2025/ 2026.. خطوات التسجيل على موقع التنسيق.. قواعد ترتيب الرغبات.. وضوابط قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة

تنسيق الجامعات 2025، ارتفاع عدد المسجلين لأداء اختبارات القدرات إلى 87 ألف طالب

أطباء قصر العيني يكتشفون تقنيات جديدة لتشخيص اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال

نائب رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال التنسيق

مستشار رئيس الجامعة البريطانية يحصل على جائزة الدولة للرواد 2024

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

إذاعة جيش الاحتلال تزعم: تل أبيب تسمح بإسقاط المساعدات جوًا على غزة اعتبارًا من اليوم

بعد إصابة إبراهيم الكرداني بالحزام الناري، أعراض المرض وأسباب حدوثه

خدمات

المزيد

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

تراجع لأقل من 49.14 جنيه، سعر الدولار بالبنوك صباح اليوم الجمعة 25-7-2025

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة ضريح الحسين وعلاقتها بانفراجة كبيرة قريبا

الإفتاء: لا يجوز تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص لهذا السبب

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بحل الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية