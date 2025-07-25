نجم مانشستر يونايتد مطلوب في الدوري السعودي

دخل البرازيلي أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد، قائمة اهتمامات بعض الأندية السعودية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب أنتوني، صاحب الـ25 عاما، النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا إلى ريال بيتيس، حيث قدم مستويات جيدة مع الفريق الإسباني.

أنتوني مطلوب في السعودية

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الجمعة، إلى اهتمام ناديين سعوديين (دون تحديدهما) بالتعاقد مع أنتوني، الذي لا يُتوقع أن يستمر مع المدرب البرتغالي، روبن أموريم.

ولعب أنتوني 96 مباراة رفقة مانشستر يونايتد، منذ انتقاله إليه من أياكس أمستردام الهولندي، إلا أنه اكتفى بإحراز 12 هدفا فقط مع "الشياطين الحمر"، وصنع 5.

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