قبل شراء سيارة كهربائية، تعرف على خطوات تشغيلها وشحنها

السيارات الكهربائية.. يسعى البعض في الوقت الحالي لاقتناء السيارات الكهربائية والتخلي عن سيارات الوقود من أجل الوفرة المالية والتخلي عن أعمال الصيانة الدورية المتكررة في سيارات المعتادة عن سيارات الوقود، لكن قبل اقتناء السيارات الكهربائية يجب معرفة طرق استخدام السيارات الكهربائية.

صُممت السيارات الكهربائية لإعادة الكهرباء إلى البطارية أثناء الكبح، مما يُحسّن مدى القيادة. ولمنع نفاد الشحن، يشحن معظم مالكي السيارات الكهربائية سياراتهم بالطاقة الشمسية ليلة أو ليلتين أسبوعيًا، أو خلال نهار عطلات نهاية الأسبوع.



الشحن الخارجي

امتلاك سيارة كهربائية لا يعني الاستغناء عن خدمات السحب تستطيع هذه السيارات القيام بالعديد من المهام اليومية، مثل نقل النفايات، ونقل الأثاث، وجمع لوازم الحدائق، وبعضها قادر على سحب قافلتك. حدد مقدار السحب الذي تحتاجه لتحديد طراز سيارتك الكهربائية المثالي.

إذا كان موقف السيارات في الشارع فقط متاحًا، فسوف تحتاج إلى التفكير فيما إذا كان بإمكانك الشحن في مكان آخر.



ويُعد تركيب شاحن منزلي طريقةً اقتصاديةً للحفاظ على شحن سيارتك الكهربائية. تتوفر في السوق مجموعةٌ من المنتجات المتوافقة مع الطاقة أحادية الطور أو ثلاثية الطور، والتي تتيح الشحن السريع، بل وحتى متوافقةً مع الطاقة الشمسية للشحن المجاني.



تبدأ أسعار شواحن السيارات الكهربائية المنزلية الأقل تكلفة من حوالي 700 دولار وتصل إلى حوالي بضعة آلاف من الدولارات للطرز الأعلى سعرًا.



عند شرائك أول سيارة كهربائية يمكن أن تختلف تكاليف التثبيت، ومع ذلك، للحصول على تقدير تقريبي للغاية للمنتج + حزمة التثبيت، فإن تكلفة الشاحن الذي اخترته تكون ضعف تكلفة الشاحن الذي اخترته.



– إذا كان لديك طاقة أحادية الطور، فإن الشاحن بقوة 7 كيلو وات هو خيارك الأفضل وسيوفر لك حوالي 40 كيلومترًا من القيادة لكل ساعة من الشحن.

– يمكن للطاقة ثلاثية الطور التعامل مع شواحن السيارات الكهربائية التي تصل قدرتها إلى 22 كيلو وات والتي توفر حوالي 120 كيلومترًا من القيادة لكل ساعة من الشحن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.