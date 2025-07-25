استعرضت BMW، مهارات سيارتها الكروس أوفر BMW X5 التي تعتمد على نظام Panoramic iDrive، حيث استُبدلت لوحة العدادات التقليدية بشاشة عرض رفيعة تمتد من عمود إلى عمود، وتقع في قاعدة الزجاج الأمامي.

مواصفات سيارات الكروس أوفر BMW X5



ويُضيف لسيارات BMW شاشة عرض من عمود إلى عمود إلى الطرازات المستقبلية، ويزيل المقبض. شاشة النموذج الأولي تبدو سيئة، لكن بي إم دبليو عرضت نسخة أكثر أناقة، مقسمة إلى ثلاثة أقسام. توجد لوحة عدادات رقمية أمام السائق، بالإضافة إلى منطقتين أخريين يمكن تخصيصهما بستة أدوات.



من المقرر أن تشمل هذه الميزات كل شيء، بدءًا من أدوات البوصلة والطقس، وصولًا إلى أدوات عرض معلومات الصوت والملاحة. كما نتوقع إضافة أدوات متعلقة بالأداء، مثل عداد الجاذبية (G Meter) وقراءة الطاقة وعزم الدوران الحاليين.



سيعمل نظام المعلومات والترفيه بنظام التشغيل X، الذي يُتيح تخصيصًا أكبر. كما نتوقع مساعدًا شخصيًا ذكيًا مُحسّنًا، يستخدم نماذج لغوية واسعة النطاق لتمكين السائقين من التحدث بشكل طبيعي أكثر

يصعب تحديد تفاصيل إضافية، ولكن يمكننا رؤية ألواح أبواب جديدة بمساند أذرع مائلة للأسفل.



التزمت بي إم دبليو الصمت حيال الطراز القادم، ولكن من المتوقع أن يعتمد على نسخة مُحدثة من منصة CLAR، والتي تتضمن بعض ميزات Neue Klasse. ومن المقرر أيضًا أن تتوفر السيارة الكروس أوفر بخيارات البنزين والديزل والهجينة القابلة للشحن والهيدروجين والكهرباء. كما أشارت الشائعات إلى إمكانية طرح طراز iX5 REx بمدى أطول، بمدى إجمالي يبلغ حوالي 621 ميلًا (1000 كيلومتر

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