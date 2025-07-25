مسابقات وفعاليات للشباب والرياضة في الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي (صور)

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، عددا من الفعاليات الرياضية والمسابقات، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ73، والذي بدأتها المحافظة مبكرا ويوافق غدا 26 يوليو.

مسابقات دراجات نارية وهوائية وسباحة

وأطلقت وكيل الوزارة مهرجان الدراجات النارية، والذي بدأ من أمام فندق المحروسة بسيدي بشر إلى ميدان السلسلة أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، بمشاركة العشرات من راكبي الدراجات النارية.

كما شهدت الشريف، إطلاق مهرجان الدراجات الهوائية من منطقة سبورتنج إلى قلعة قايتباي بمشاركة المئات من الشباب والفتيات والكبار.

كما أطلقت صفاء الشريف، مهرجان الرياضات المائية من منطقة السلسلة أمام مكتبة الإسكندرية، وتضمن عروض مراكب الكانوي، الشراع، الكايك، بالإضافة إلى سباق السباحة من السلسلة إلى بحري منطقة الغوص والإنقاذ.

وفي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرصًا على متابعة سير العمل والأنشطة داخل مراكز الشباب، واصلت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جولاتها الميدانية التي شملت مراكز:

مركز شباب المعمورة -مركز شباب الشهيد عبدالسلام محمد السيد -مركز شباب الحرية.

وخلال الجولات، تفقدت “الشريف” المرافق الإنشائية، والصالات الرياضية، والغرف المخصصة للأنشطة المتنوعة، كما تابعت تنفيذ البرامج الصيفية الموجهة للنشء والشباب، وحرصت على الاستماع إلى آراء العاملين ومجالس الإدارة، ومقترحات تطوير الأداء والخدمات.

وفي ختام جولتها، وجهت وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير لمجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية والإدارية بالمراكز الثلاثة، لما تبذله من جهد في تحسين مستوى الخدمات والأنشطة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تطوير مراكز الشباب لتكون مراكز جذب حقيقية لشباب مصر.

وأكدت “الشريف” أن الجولات الميدانية مستمرة على مدار الموسم الصيفي لمتابعة الأداء الفعلي على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات، بما يضمن بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والنشاط داخل مراكز الشباب بالإسكندرية.

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