رفع 840 طن مخلفات في حملات نظافة وتجميل بالمنصورة (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال منظومة النظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، لرفع المخلفات البلدية وتراكمات وتجمعات القمامة، وفقا لخطة العمل في منظومة النظافة بالمدينة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين في مختلف المناطق بالمدينة، وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

رفع 840 طن مخلفات بلدية وصلبة

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال منظومة النظافة اليومية لا تتوقف خلال الإجازات الرسمية، وتضم 3 ورديات تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى وجود 4 شركات نظافة تعمل في جمع وكنس الأتربة بالشوارع، وأن منظومة النظافة تعمل على مدار اليوم خلال العطلات، وأن شركات النظافة تعمل بكامل طاقتها في كنس الشوارع وجمع القمامة على مدار الساعة في جميع شوارع المدينة، هذا بالإضافة إلى أعمال منظومة النظافة في جميع المراكز والمدن والقرى.

نقل 300 طن مخلفات هدم وبناء

من جانبه، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن معدات المنطقة المركزية قامت برفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة، وتم رفع 540 طن من المخلفات البلدية، ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، كما تم نقل 300 طن مخلفات هدم وبناء من طريق رمانة بطلخا ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو، بمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بمتابعة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بالمحافظة، وتستأنف أعمال النظافة خلال الوردية المسائية، هذا إلى جانب استمرار متابعة أعمال تقليم الأشجار، وري الحدائق، في شوارع مدينتي المنصورة وتشمل حي شرق وغرب، ومدينة طلخا.

ومن جهته، أوضح الأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة أنه تم ري الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بكافة الشوارع الرئيسية بالحي، وتقليم الأشجار بالجزر الوسطى، شملت شارع الجمهورية والمشاية وعبد السلام عارف، وكنس الأتربة من الشوارع بالاستعانة بشركات النظافة، التي تعمل على مدار ثلاث ورديات لكنس الأتربة ورفع أي مخلفات، بالإضافة إلى عمل السيارات المكنسية بالشوارع الرئيسية بالحي، فضلا عن قص الحشائش بالحدائق العامة والجزر الوسطى بنطاق الحي.

الشوارع المستهدفة

وأشار الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة أنه قامت السيارات المكنسية برفع الأتربة من شوارع الحي وشملت، شارع الجيش وقناة السويس والجمهورية، وسعد زغلول، والإمام محمد عبده، وتم جمع ونقل المخلفات، ويتم تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة من خلال 3 ورديات عمل في منظومة النظافة، إلى جانب عمل شركات النظافة بشوارع الحي.

حملات نظافة بطلخا

أما في مدينة طلخا قال اسلام النجار رئيس المدينة إن ورديات النظافة تقوم على مدار اليوم برفع تجمعات القمامة بشوارع المدينة حسب منظومة النظافة المعمول بها، وقامت المكنسيات بكنس شوارع صلاح سالم، والنوادي، وغسيل ونظافة كوبري طلخا، وشارع البحر الأعظم لرفع الأتربة من جوانب هذه الشوارع، هذا إلى جانب أعمال رفع المخلفات والتراكمات من مختلف شوارع ومناطق المدينة.

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