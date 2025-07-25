توقيع الطبعة العربية من كتاب "من نحن وكيف وصلنا إلى هنا" بالقومي للترجمة

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "من نحن وكيف وصلنا إلى هنا" تأليف ديفيد رايك وبحضور مترجمه الدكتور طارق فراج ويحاوره الدكتور عاطف معتمد وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو في تمام الساعة ٤ عصرًا بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة بحرم الأوبرا.

حفل توقيع كتاب من نحن وكيف وصلنا إلى هنا



يعرض هذا الكتاب المساهمات لبحوث الـDNA المرتبط باكتشافات أثرية وبحوث جينات المجتمع البشري والذي يعرضُ أيضًا في أطروحات يصف فيها اكتشافات أظهرها فريقه البحثي أو فرق بحثية أخرى، هذه الأطروحات مبنية على تحليلات ومقارنات بين الـDNA الأثري والـDNA البشري الحديث من مجتمعات بشرية مختلفة حول العالم.

تتمركز النتائج المعروضة في كتاب ديفيد رايك حول الاستطراد بأنَّ كل المجتمعات البشرية الحالية تتكون من مزيج نتج عن هجرات بشرية متتالية امتزجت على مرار العصور.

العلماء والنقاد أشادوا بالكتاب، ووصفوه بالبحوث الرائدة في مجال جينات المجتمع البشري، لكنه انتُقد أيضا لطريقة كتابته وطريقة تعامله مع العرق البشري، وإن أشار نقاد آخرون إلى أنه لا شيء في الكتاب يمكن اعتباره عنصريا.

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